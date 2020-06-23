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Лайф снял на видео квартиру, откуда забрали пятерых младенцев

Малыши сейчас находятся в больнице.

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В распоряжении Лайфа оказались кадры из квартиры на северо-востоке Москвы, откуда сегодня забрали пятерых младенцев. Первое, что бросается в глаза — это две бутылки вина, стоящие на столе. В коридоре — более 20 бутылок питьевой воды.

Напомним, в этой квартире нашли пятерых новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. По предварительным данным, они были рождены от суррогатных матерей. Будущие родители малышей находятся в Китае, но из-за пандемии и закрытых границ не могут приехать за ними.

Сейчас дети находятся в больнице, их состояние оценивается как хорошее.

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