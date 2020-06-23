"Зулейха открывает глаза": писательница объяснила различие финалов в книге и сериале

Писательница Гузель Яхина рассказала, почему оставила открытым финал романа "Зулейха открывает глаза", экранизация которого была показана в апреле на телеканале "Россия 1". Телезрители обратили внимание, что концовка сериала отличалась от книжной.

Сама Яхина объясняет расхождение законами жанра, мол, сериальные каноны требуют, чтобы в повествовании была поставлена точка: Зулейха возвращается в Казань, а Игнатов скоро приедет следом. Но на самом деле, это лишь один из множества вариантов развития событий, которые могли произойти с героями.

— Финал романа я оставила открытым, чтобы у читателя была возможность подольше побыть с героями: многоточие вместо точки оставляет пространство для размышлений, — приводит объяснение писательницы портал "Дни.ру".