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"Зулейха открывает глаза": писательница объяснила различие финалов в книге и сериале

По словам Яхиной, "многоточие вместо точки оставляет пространство для размышлений".

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Кадр из сериала "Зулейха открывает глаза" / © сайт "Кинопоиск"

Писательница Гузель Яхина рассказала, почему оставила открытым финал романа "Зулейха открывает глаза", экранизация которого была показана в апреле на телеканале "Россия 1". Телезрители обратили внимание, что концовка сериала отличалась от книжной.

Сама Яхина объясняет расхождение законами жанра, мол, сериальные каноны требуют, чтобы в повествовании была поставлена точка: Зулейха возвращается в Казань, а Игнатов скоро приедет следом. Но на самом деле, это лишь один из множества вариантов развития событий, которые могли произойти с героями.

Финал романа я оставила открытым, чтобы у читателя была возможность подольше побыть с героями: многоточие вместо точки оставляет пространство для размышлений, — приводит объяснение писательницы портал "Дни.ру".

Как уже сообщал Лайф, действие сериала "Зулейха открывает глаза" по роману Гузель Яхиной происходит в 1930 году. У татарской крестьянки красногвардейцы убивают мужа, а её отправляют в ссылку в Сибирь. После премьеры партия "Коммунисты России" призвала запретить его показ, а Духовное собрание мусульман РФ потребовало извинений от авторов за то, что назвали политических заключённых именами представителей мусульманского духовенства.

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