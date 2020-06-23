Ростуризм сообщил об открытии гостиниц в 40 субъектах России

В начале июля популярные курорты России примут отдыхающих со всей страны. Но уже сейчас в 40 регионах открылись гостиницы и санаторно-курортные комплексы. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

— Понятно, что всё это пока работает с определёнными ограничениями. Но надеемся, что на этой неделе выйдем на новый этап выхода из карантинных мер. Хорошие, позитивные сигналы у нас для этого есть, — передаёт агенство НСН её слова.

Догузова напомнила, что 22 июня открылись курорты Краснодарского края, на этой неделе первые отдыхающие полетят в Калининград, а 28 июня открывается летняя навигация и для круизных лайнеров. Курорты Крыма откроются в общем потоке 1 июля.