В ОНФ объяснили важность поправки в конституцию об адресной поддержке граждан

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов в беседе с Лайфом объяснил важность поправки в конституцию, в соответствии с которой российским гражданам может быть оказана адресная социальная поддержка.

— Мне кажется, это очень важная поправка, потому что она фактически закрепляет то, что государство останется социальным и будет уделять большое внимание тем людям, которые окажутся в трудной жизненной ситуации, — считает он.

По его словам, внесение данной поправки в конституцию даёт людям надежду на то, что социальные обязательства государства перед ними будут выполнены и что их государство будет делать всё для того, чтобы уровень жизни граждан повышался.

— Учитывая, что во время пандемии коронавируса некоторые поправки уже начали воплощаться в жизнь (увеличились выплаты для семей, появились разные социальные меры поддержки), дух поправок уже начал жить в реальности, и фиксация по итогам голосования окончательно закрепит их конструкцию, — отметил Поликанов.