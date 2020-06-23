Коронавирус шагает по СНГ. Американская подстава Казахстану, и почему Лукашенко отказался от денег МВФ

В Казахстане зарегистрирован наибольший прирост числа как заболевших, так и бессимптомных носителей. За сутки выявили 507 пациентов с симптомами CoViD-19 и 964 бессимптомных носителя. Скончалось два человека. За всё время эпидемии в стране зарегистрировано 17 732 заболевших, из них 10 897 выздоровели и 120 скончалось. Число бессимптомных носителей достигло 9809 человек.

В это же время в Белоруссии, по последней информации Минздрава, коронавирус подтверждён у 57 936 человек. С момента начала пандемии выздоровело 36 749 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 603 заболевших, а умерло 6 человек. Согласно данным Минздрава, заболеваемость идёт на спад.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что белорусская статистика может быть некорректна, так как неизвестны стандарты подсчёта погибших от эпидемии. Также, подчёркивает эксперт, если смотреть цифры в пропорции на один миллион жителей, то ситуация в Белоруссии вдвое хуже, чем в России.

— Согласно официальным данным, если рассчитывать количество смертей на миллион человек, то ситуация в Белоруссии в два раза хуже, чем в России, но это и неудивительно, так как там не было карантина. При этом стоит отметить, что Александр Лукашенко игнорировал советы ВОЗ, более того, даже отказался от предложения Всемирного банка взять 90 миллионов долларов на борьбу с пандемией, лишь бы не выполнять рекомендации. Связано это, конечно, с нежеланием Александра Лукашенко портить себе статистику перед выборами, а также оказаться неправым в своём мнении о том, что, как он заявил , коронавирус не столь опасен. Более того, Александр Григорьевич всё перевернул наизнанку, сообщив, что у Белоруссии настолько уникальный опыт, что Всемирный банк предлагал деньги, чтобы приобрести его. Разумеется, есть определённые сомнения, можно ли доверять официальной статистике, так как другая страна, Швеция, чувствует себя значительно хуже, чем Белоруссия, и принесла в жертву немалую часть своего населения. Я думаю, что Белоруссию сильно выручила советская медицина — то, чего на Западе нет. Она же, кстати, и Россию выручила, — заявил Суздальцев.

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

В это же время, как полагает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Мендкович, Казахстан сильно подкосили стратегические ошибки из-за действий американских специалистов, а также сказалось "эхо 90-х" — ситуация хронического недофинансирования медицинской отрасли.

— К сожалению, пока ситуация развивается пессимистично, начинается вторая волна, однако не стоит говорить об итальянском или американском сценарии. Главная проблема заключается в том, что стратегические действия эпидемиологов были ошибочны. Известно, что в случае Казахстана там участвовали прежде всего американские эксперты, которые точно так же прозевали распространение эпидемии. Когда составлялся план введения ограничительных мер, сроки, правила санитарии и прочее, оказалось, что, с одной стороны, было сделано всё недостаточно жёстко, а с другой — сроки действия были упущены. При этом стоит учитывать, что по Центральной Азии разруха 1990-х ударила сильнее всего, по сути, сегодняшняя инфраструктура в этих странах до сих пор от того времени не оправилась. Всё это, конечно, невозможно компенсировать героизмом врачей, которые бьются буквально за каждого пациента, но ситуация, к несчастью, складывается не в их пользу, — подчеркнул эксперт.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что одним из важных факторов является плотность населения в странах, а также реальная динамика заражения.

— У этих двух стран разная плотность населения. В Белоруссии ниже, чем в европейской части России, а в Казахстане ещё ниже, чем в Белоруссии, поэтому абсолютные цифры вполне могут не совпадать с реальным положением дел. Если посмотреть ситуацию в Казахстане, то сугубо по цифрам не видно итальянского сценария. Действительно, динамика приобрела некоторый рост за последние несколько дней, но связано это может быть в том числе и с увеличением тестирования. Реально же там из 17 тысяч заражённых поправилось почти 11 тысяч — это неплохая цифра. То же касается и Белоруссии: там больных порядка 22 тысяч человек и идёт сокращение. Впрочем, для Лукашенко цифры по коронавирусу — это вопрос политический, поэтому, может быть, там что-то и подкрутили, — сказал Мирзаян.

Фото © ТАСС / Александров Павел

Эксперт подчеркнул, что признание необходимости карантина для Александра Лукашенко является политическим шагом, на который он пойти не может, так как это будет означать, что предыдущая политика президента Белоруссии была ошибочной.

— Отношения с Россией сейчас непростые, поэтому пострадавшая от коронавируса и развязанных "углеводородных войн" Белоруссия деньги у Кремля просить не хочет. После президентских выборов в августе возможны европейские санкции (за арест двух оппозиционных кандидатов), в связи с чем привлекать деньги из Европы тоже будет непросто. Поэтому Белоруссия выпустила евробонды, а также обратилась за помощью к МВФ. Однако фонд (известный жёсткими условиями кредитов) потребовал от Минска ввести карантин, дабы предотвратить возможное скатывание ситуации к итальянскому сценарию. Батька же карантин вводить отказывается — для него это вопрос уже не экономический, а политический. Введя карантин, он покажет Западу, что его можно прогнуть, а собственному населению — что его политика отказа от карантина была ошибочной. Под вопросом окажется устойчивость его власти — альфа и омега всей политики Лукашенко, — считает он.