Внук Назарбаева заявил, что глава Казахстана завербован магами и агентами ЦРУ. Как относятся к его предположениям дома?

Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявил, что нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев был завербован агентами ЦРУ, которые "связали его с чёрными магами".

— Один и единственный Бог просит передать, что за попыткой переворота в Казахстане стояли спецслужбы США, а именно ЦРУ, именно они используют салафитов и исламистов радикальных течений. Начинается всё либо на религиозной, либо националистической основе! Далее также президент Токаев во время работы в ООН был завербован агентами ЦРУ, которые обучили его привораживанию и связали с чёрными магами, и резко он стал одним из самых близких и доверенных лиц Нурсултана Назарбаева! Главной задачей была установка хаоса под носом у России, чтоб окружить Россию и нейтрализовать её. Этот план был запланирован ещё в 1995 году... — написал внук первого президента Казахстана в своём блоге.

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Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Мендкович полагает, что главная причина подобных заявлений — большая семейная трагедия Назарбаевых, которая заключается в том, что Айсултан стал употреблять наркотики, находясь в Европе.

— К наркотикам он пристрастился в Великобритании. Там их, по всей видимости, проще достать, чем в Казахстане. Это привело к явному нарушению психики, конфликту в семье и является основным действующим фактором его высказываний. Как вы понимаете, разговор о "чёрных магах" выходит за пределы разумного обсуждения политической повестки. Замечу, что любому человеку в Казахстане ситуация с Айсултаном совершенно ясна. Семейная трагедия в том, что сын известного и уважаемого отца спивается. Подобные случаи, к несчастью, нередки, — заявил эксперт.

Никто к словам Айсултана в Казахстане серьёзно не относится, однако за действиями внука президента страна наблюдает с интересом, считает общественный деятель Республики Казахстан Айдар Алибаев.

— Я не знаю людей, которые серьёзно относились бы к высказываниям этого человека. Вербовка чёрными магами действующего президента? Выглядит очень эпатажно, будоражит некоторые экзальтированные умы, которым интересно за этим следить, но не более того. Разумеется, эти глупые и необдуманные высказывания порочат честь семьи, но люди же не дураки, они прекрасно понимают весь драматизм ситуации, поэтому всё остаётся в рамках персональной беды семьи первого президента Нурсултана Назарбаева, — считает Айдар Алибаев.

Однако политолог Дмитрий Родионов предполагает, что чисто теоретически всё может быть не так просто. Айсултан Назарбаев может являться инструментом информационной войны, цель которой — десакрализировать клан Назарбаевых.

Фото © Facebook / Aisultan Rakhat

— Самое простое, что можно предположить, это то, что Айсултан фрик. Тут всё сходится, он наркоман, кусал полицейского, заявлял что он не внук, а сын Назарбаева, сейчас вот про чёрных магов говорит. Видно, что сумасшедший, и ничего не возразишь. Но вместе с тем это никак не противоречит тому, что его могут использовать. Например, из последнего, он говорит, что Токаев агент ЦРУ, которого завербовали при помощи чёрных магов. Понятно, что логической критики это не выдерживает, но вот "осадочек" остаётся. Память фиксирует наиболее реалистичные кусочки бреда, в данном случае это утверждение, что Токаев агент ЦРУ. И у человека может возникнуть мысль: а может, он между бредом что-то дельное сказал, может же такое быть? Всё-таки он прямо оттуда, что-то знает. Вот так вот это работает, — полагает Родионов.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на крайне трудное положение в США и Западной Европе, сейчас сбрасывать со счетов тот факт, что западные спецслужбы не перестали работать cо странами бывшего СНГ, нельзя.

— Никогда не бывает, чтобы спецслужбам не было дела. Смотрите, в США сейчас, мягко говоря, начинается гражданская война, попутно самая большая смертность от коронавируса, а они очередные санкции выдумывают против России. Хочется уточнить, вы в себе? У вас дел других нет? Но спецслужбы в любой ситуации делают свою работу, а уж американские — плотно работают на постсоветском пространстве. Поэтому удивляться тому, что даже в такой ситуации разведка США занимается такими далёкими делами, не стоит. Как минимум потому, что им за это деньги платят, — подчеркнул эксперт.