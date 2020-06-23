Россиянам спрогнозировали свадебный бум этим летом

С января по март текущего года Росстат зафиксировал 156 тысяч свадеб и 142 тысячи разводов. Это на несколько десятков тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в апреле было зарегистрировано лишь 33 тысячи браков и 13 тысяч разводов. По словам экспертов, причиной стала пандемия коронавируса. Но сейчас, когда распространение заболевания сходит на нет, россияне начнут гораздо активнее, чем обычно, вступать в брак и разводиться, считает главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.

— Полагаю, что достаточно сложно дистанционно как заключить брак, так и развестись. Такой отложенный спрос, несомненно, должен как-то сказаться при выходе из карантина. Это вполне естественный процесс. Думаю, с учётом того периода, который пришёлся с конца марта, это будет компенсация примерно квартальных данных, — заявил порталу NEWS.RU учёный-социолог.

А социальный психолог Алексей Рощин уверен, что постоянное нахождение супругов друг с другом во время эпидемии может привести к проблемам в отношениях и даже разводам пар, которые ранее казались крепкими.

— Появятся новые причины для разводов и новые желающие разводиться именно после карантина. Потому что люди, пожив вместе непрерывно 24 часа в сутки, убеждаются в том, что они живут совсем не с тем человеком, которого они себе представляли. Два месяца вынужденного проживания бок о бок, постоянного нахождения вместе — это большое испытание для любого брака. Некоторый всплеск [числа разводов] вполне может произойти, — считает психолог.