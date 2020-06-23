Россиянам в июле выплатят дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

В июле россиянам ещё раз выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к нации. Те, кто получил первую выплату, получат вторую автоматически.
Ранее в ходе того же обращения Путин поручил продлить стимулирующие выплаты медикам и соцработникам.
Напомним, что впервые Путин выступил с инициативой о выплате матпомощи родителям, у которых есть дети от трёх до шестнадцати лет, в ходе своего обращения 11 мая. А уже 1 июня ПФР перечислил первые 146 млрд рублей на эти цели.