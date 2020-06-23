Россиянам в июле выплатят дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

В июле россиянам ещё раз выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к нации. Те, кто получил первую выплату, получат вторую автоматически.

Ранее в ходе того же обращения Путин поручил продлить стимулирующие выплаты медикам и соцработникам.