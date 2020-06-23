Путин поручил продлить стимулирующие выплаты медикам и соцработникам

Стимулирующие выплаты медикам продлены на июль и август. Специалисты получат повышенные отпускные, независимо от того, когда они пойдут в отпуск. Соцработникам выплаты продлят до 15 сентября. Об этом во время обращения к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин.
- Дополнительные выплаты мы предусмотрели для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают, - добавил глава государства.