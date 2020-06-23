Путин поручил продлить стимулирующие выплаты медикам и соцработникам

Стимулирующие выплаты медикам продлены на июль и август. Специалисты получат повышенные отпускные, независимо от того, когда они пойдут в отпуск. Соцработникам выплаты продлят до 15 сентября. Об этом во время обращения к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин.