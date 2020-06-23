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"Вирус по-прежнему опасен". Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными

Он призвал народ быть особенно внимательными и осторожными, пока в стране не появится вакцина в массовом производстве.

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Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в России эпидемия коронавируса отступает, но вирус по-прежнему представляет опасность для граждан страны. Речь об этом зашла в ходе его обращения к россиянам.

Вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день всё ещё сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не начнём массового производства действенного средства профилактики, — отметил он.

Ранее президент обратился к россиянам и поблагодарил за достоинство, с которым граждане прошли самый опасный этап эпидемии коронавируса.

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