"Вирус по-прежнему опасен". Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными

Президент России Владимир Путин заявил, что в России эпидемия коронавируса отступает, но вирус по-прежнему представляет опасность для граждан страны. Речь об этом зашла в ходе его обращения к россиянам.

— Вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день всё ещё сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не начнём массового производства действенного средства профилактики, — отметил он.