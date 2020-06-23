Путин предложил поднять ставку НДФЛ с 13 до 15 процентов

Президент России Владимир Путин предложил изменить с 1 января ставку подоходного налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения к гражданам РФ.

– С учетом нового качества администрирования, внедрения цифровых технологий, появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно. В этой связи предлагаю, с 1 января будущего года изменить ставку НДФЛ с 13 до 15 процентов для тех кто зарабатывает свыше пяти миллионов в год, – заявил президент.

Как пояснил Владимир Путин, повышенной ставкой будет облагаться не вся часть, а только та, которая превышает пять миллионов. По оценкам властей, это даст бюджету около 60 миллиардов рублей.

– Эти средства будут окрашены и целевым образом направляться на лечение детей с заболеваниями, закупку медицинской техники, проведения высокотехнологичных операций. Средства, более 60 миллиардов рублей, пойдут плюсом, которые уже выделяются на высокотехнологичную помощь и лекарства, – подчеркнул Путин.