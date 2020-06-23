Путин — о борьбе с коронавирусом в России: Никто никогда не будет оставлен в беде

В России отработан механизм оперативного реагирования на вспышки коронавирусной инфекции, поэтому власти быстро придут на помощь всем, кто окажется в беде. Об этом в сегодняшнем обращении к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин.
— Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак: ресурсы медцентров, Вооружённых сил РФ, МЧС, волонтёров, как это было в Дагестане, Забайкальском крае и других регионах, — отметил глава государства.
В том же обращении президент России с гордостью отметил, что наша страна оказалась в числе тех, где налажено собственное производство лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией.