Путин — о борьбе с коронавирусом в России: Никто никогда не будет оставлен в беде

В России отработан механизм оперативного реагирования на вспышки коронавирусной инфекции, поэтому власти быстро придут на помощь всем, кто окажется в беде. Об этом в сегодняшнем обращении к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин.

— Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак: ресурсы медцентров, Вооружённых сил РФ, МЧС, волонтёров, как это было в Дагестане, Забайкальском крае и других регионах, — отметил глава государства.