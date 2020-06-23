Президент России Владимир Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну. Получить его можно будет в каждом регионе. Кроме того, по мнению главы государства, возможность получить статус самозанятого должна быть не с 18 лет, а с 16. Об этом в ходе обращения к россиянам заявил Владимир Путин.