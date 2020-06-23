Президент России Владимир Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну. Получить его можно будет в каждом регионе. Кроме того, по мнению главы государства, возможность получить статус самозанятого должна быть не с 18 лет, а с 16. Об этом в ходе обращения к россиянам заявил Владимир Путин.
– Нужно предоставить статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет. Это коснётся трёх миллионов человек, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ, – отметил президент.
Ранее в ходе видеообращения Владимир Путин заявил, что поручил продлить стимулирующие выплаты медикам и соцработникам.