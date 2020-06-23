Путин поручил распространить льготную ипотеку на жильё стоимостью до 12 млн рублей

- Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — московской, санкт-петербургской — до 12 млн рублей, - отметил он.

Напомним, что 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки на покупку жилья комфорткласса, которую можно будет получить до 1 ноября текущего года. Но пониженная ставка будет действовать в течение всего срока кредита. По предварительным расчётам, на программу льготной ипотеки в 2020 году нужно будет выделить около шести миллиардов рублей. Отмечается, что ипотеку под 6,5% могут взять только те граждане, которые впервые покупают жильё. Как ранее сообщал Лайф, депутаты Госдумы хотят предложить ЦБ продлить ипотеку под 6,5% на весь 2021 год.