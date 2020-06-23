Путин: Поправки в конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

Президент России Владимир Путин назвал главное условие вступления в силу поправок в конституцию. Заявление прозвучало в ходе его обращения к нации.

— Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат, — указал российский лидер. — Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд.

Путин отметил, что конституционные новации зададут более высокие требования к эффективности социальной и экономической политики, а также к повышению качества жизни.