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Путин: В пандемию каждый на своём месте совершил невозможное

Отдельную благодарность российский лидер адресовал медработникам, на которых легла колоссальная нагрузка.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны заявил, что все отрасли экономики и образования эффективно и грамотно отработали в период пандемии.

В пандемию каждый на своём месте совершил невозможное, — отметил глава государства.

Отдельную благодарность российский лидер адресовал врачам. Он подчеркнул, что именно на них легла колоссальная нагрузка в этот трудный период.

Душа, сила, опора нашего здравоохранения: это люди, преданные своему делу, призванию. Хочу ещё раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестёр, всех специалистов... Мы все понимаем, какая колоссальная нагрузка легла на вас, — добавил он.

Ранее в ходе видеообращения Путин с гордостью отметил, что Россия оказалась в числе немногих, где налажено собственное производство лекарств для борьбы с коронавирусом.

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