Путин: В пандемию каждый на своём месте совершил невозможное

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны заявил, что все отрасли экономики и образования эффективно и грамотно отработали в период пандемии.

— В пандемию каждый на своём месте совершил невозможное, — отметил глава государства.

Отдельную благодарность российский лидер адресовал врачам. Он подчеркнул, что именно на них легла колоссальная нагрузка в этот трудный период.

— Душа, сила, опора нашего здравоохранения: это люди, преданные своему делу, призванию. Хочу ещё раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестёр, всех специалистов... Мы все понимаем, какая колоссальная нагрузка легла на вас, — добавил он.