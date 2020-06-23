Путин: В пандемию каждый на своём месте совершил невозможное

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны заявил, что все отрасли экономики и образования эффективно и грамотно отработали в период пандемии.
— В пандемию каждый на своём месте совершил невозможное, — отметил глава государства.
Отдельную благодарность российский лидер адресовал врачам. Он подчеркнул, что именно на них легла колоссальная нагрузка в этот трудный период.
— Душа, сила, опора нашего здравоохранения: это люди, преданные своему делу, призванию. Хочу ещё раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестёр, всех специалистов... Мы все понимаем, какая колоссальная нагрузка легла на вас, — добавил он.
Ранее в ходе видеообращения Путин с гордостью отметил, что Россия оказалась в числе немногих, где налажено собственное производство лекарств для борьбы с коронавирусом.