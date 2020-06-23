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Путин назвал безработицу самой острой проблемой в мире

По его словам, стратегические планы страны будут сформированы, отталкиваясь именно от этих показателей.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Сокращение занятости населения и рост безработицы стали самыми главными проблемами, с которыми столкнулись многие страны во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к россиянам.

Пожалуй, самая острая проблема практически во всех странах — это сокращение занятости, рост безработицы. Эти негативные последствия, конечно же, сказались и на нас, — отметил глава государства.

По его словам, в связи с объявленными нерабочими днями ВВП страны снизился на 12%. Он добавил, что все последствия этого экономического кризиса ещё только предстоит оценить. Президент отметил, что уровень безработицы в России будет учитываться при формировании стратегических планов государства.

Ранее в ходе своего обращения Владимир Путин заявил, что Россия отработала механизм оперативного реагирования на вспышки заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому в стране никто не останется в беде.

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