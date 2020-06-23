Путин — о ситуации с коронавирусом: Нам ещё предстоит додавить эту заразу

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны заявил, что прошедшие месяцы и для нашей страны, и для всего мира стали временем масштабных вызовов и трудных испытаний, и России ещё предстоит до конца ликвидировать угрозу коронавируса.

- Повторю, всем нам было непросто. Но с самого начала эпидемии мы сделали свой выбор, твёрдо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное – это сберечь людей, а все остальное приложится. Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу, - заключил глава государства.

Путин выразил уверенность, что вместе мы решим все возникающие проблемы, "преодолеем и временные, и любые другие трудности", потому что россияне уже доказали, что умеют это делать. Кроме того, в период пандемии коронавируса граждане "многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны, необходимы солидарность и доверие".