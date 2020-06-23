Путин предложил снизить налог на прибыль в IT-сфере с 20% до 3%

Президент РФ Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый манёвр, в ходе которого будут значительно снижены ставки страховых взносов, а также налог на прибыль. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего обращения к россиянам.

— Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14%. Предлагаю снизить её до 7,6%. Кроме того, будет правильно существенно уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний с нынешних 20% до 3%, — сказал глава государства.

Он отметил, что это не только сравнимо, но и превосходит по условиям такие IT-юрисдикции, как индийская и ирландская. По его словам, это станет одной из самых низких налоговых ставок в данной сфере во всём мире.