Путин поручил выделить регионам ещё 100 млрд рублей на борьбу с CoViD-19

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров выделить регионам дополнительную финансовую помощь на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в своём обращении к россиянам.
— Поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить ещё 100 миллиардов рублей "плюсом" к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее, — сказал он.
Глава государства считает, что эти средства помогут властям регионов компенсировать те расходы, которые субъекты РФ понесли в ходе введения различных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он добавил, что помимо этих денег также будет выделено 100 миллиардов на ремонт дорог. Средства будут направлены в те регионы, которые в этом направлении работают наиболее быстро и качественно.
Кроме того, президент России предложил снизить в стране налоговую ставку на прибыль в IT-сфере с 20% до 3%, что сделает условия для ведения бизнеса в сфере информационных технологий одними из самых привлекательных в мире.