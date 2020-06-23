Путин поручил выделить регионам ещё 100 млрд рублей на борьбу с CoViD-19

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров выделить регионам дополнительную финансовую помощь на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в своём обращении к россиянам.

— Поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить ещё 100 миллиардов рублей "плюсом" к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее, — сказал он.

Глава государства считает, что эти средства помогут властям регионов компенсировать те расходы, которые субъекты РФ понесли в ходе введения различных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он добавил, что помимо этих денег также будет выделено 100 миллиардов на ремонт дорог. Средства будут направлены в те регионы, которые в этом направлении работают наиболее быстро и качественно.