СК показал видео обысков в московской квартире, где нашли пять "суррогатных" младенцев

Следственный комитет России показал, как проходят обыски в квартире на северо-востоке Москвы, где сегодня нашли пятерых "суррогатных" младенцев. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов тщательно проверяют все вещи в доме и документы.

Напомним, в этой квартире нашли пятерых новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С детьми находились две гражданки Китая. По предварительным данным, младенцы были рождены от суррогатных матерей. Будущие родители малышей находятся в Китае, но из-за пандемии и закрытых границ не могут приехать за ними. Сейчас дети находятся в больнице, их состояние оценивается как хорошее. По факту обнаружения детей возбудили уголовное дело.