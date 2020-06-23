Путин и Вучич провели переговоры в Москве на русском языке

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем, который прибыл в российскую столицу, чтобы также 24 июня принять участие в Параде Победы на Красной площади в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

— В начале встречи хочу поздравить вас с убедительной победой вашей партии на парламентских выборах. Завтра подразделения сербской армии вместе с российскими товарищами пройдут по Красной площади. Между нашими странами складываются весьма прагматичные, но в то же время особые по своему характеру отношения, — заявил на встрече Путин.

Сербский лидер в ответ поблагодарил Владимира Путина по-русски, добавив, что между странами сложились действительно дружеские, конструктивные и доверительные отношения.

— Большое спасибо! Очень рад встретиться сегодня с вами и поговорить по всему комплексу отношений. Сербия и Россия являются искренними друзьями, — заявил Александр Вучич также на русском языке.

Как ранее сообщил Лайфу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Сербии примет участие в торжественных мероприятиях 24 июня в Москве, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, наравне с лидерами Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Южной Осетии, Узбекистана и Таджикистана.