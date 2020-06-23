Супруга Ефремова встретилась со священником во дворе дома актёра — видео

Жена артиста Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, встретилась со священником. Об этом сообщает телеканал "360", который стал свидетелем встречи.

Отмечается, что Софья разговаривала со священнослужителем во дворе дома, где актёр находится под домашним арестом. О чём шёл разговор, неизвестно. После общения они оба сели в машину к священнику. Также неизвестно, был ли он в квартире Ефремова. Его супруга комментировать ситуацию отказалась.