В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 — видео

Breaking: Video shows the ground moving during magnitude 7.4 earthquake in Oaxaca, Mexico. pic.twitter.com/OZzB3ejicU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 23, 2020

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Мексики, недалеко от западного побережья. Как сообщает Национальная сейсмологическая служба, эпицентр подземных толчков располагался всего в 12 километрах от города Крусесита, штат Оахака.

Несмотря на внушительную магнитуду, серьёзных разрушений нет. О пострадавших или жертвах также не сообщается. Когда начались первые толчки, люди поспешили прочь из зданий.

The @SismologicoMX reports a 7.1 in Oaxaca, Mexico. This is the last thing Mexico City or any city needs in the middle of a pandemic. pic.twitter.com/sepgOfr1Kh — Jesus Jiménez (@jesus_jimz) June 23, 2020

Во время землетрясения сильнее всего тряслись опоры ЛЭП и билборды, дрожали стёкла в домах, а в наиболее близких к источнику толчков местах земля в прямом смысле ходила ходуном. Несмотря на то что пока новых толчков не ощущается, люди не спешат возвращаться в свои дома, опасаясь повторных ударов.