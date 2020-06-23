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В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 — видео

Из-за подземных толчков земля в буквальном смысле ходила ходуном. Объявлена угроза цунами.

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Мексики, недалеко от западного побережья. Как сообщает Национальная сейсмологическая служба, эпицентр подземных толчков располагался всего в 12 километрах от города Крусесита, штат Оахака.

Несмотря на внушительную магнитуду, серьёзных разрушений нет. О пострадавших или жертвах также не сообщается. Когда начались первые толчки, люди поспешили прочь из зданий.

Во время землетрясения сильнее всего тряслись опоры ЛЭП и билборды, дрожали стёкла в домах, а в наиболее близких к источнику толчков местах земля в прямом смысле ходила ходуном. Несмотря на то что пока новых толчков не ощущается, люди не спешат возвращаться в свои дома, опасаясь повторных ударов.

Как сообщал Лайф, ранее землетрясение произошло в Новой Зеландии как раз в тот момент, когда премьер-министр страны общалась с журналистами в прямом эфире.

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