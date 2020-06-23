Путин подписал указ о новых выплатах на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выплаты производятся "в целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей". Согласно указу, на пособие могут претендовать "родители, усыновители, опекуны, попечители детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ".

Единовременная выплата на детей не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.