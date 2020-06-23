Путин подписал указ о новых выплатах на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Выплаты производятся "в целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей". Согласно указу, на пособие могут претендовать "родители, усыновители, опекуны, попечители детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ".
Единовременная выплата на детей не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.
Напомним, в ходе обращения глава государства поблагодарил россиян, которые с достоинством выдержали испытание коронавирусом, а также объявил о ряде важных мер поддержки. В частности, он предложил поднять ставку НДФЛ с 13% до 15% на доходы выше пяти миллионов, распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну, распространить льготную ипотеку на жильё стоимостью до 12 миллионов рублей.