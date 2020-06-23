Путин подписал указ о вручении госнаград медикам и учёным в сфере здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, согласно которому ряду выдающихся деятелей российской медицины будут вручены государственные награды. Текст указа появился на портале правовой информации.

Согласно документу, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени будет награждён руководитель Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии Леонид Бокерия. Также к аналогичному ордену II степени представили генерального директора группы компаний "Мать и дитя" Марка Курцера.

Кроме того, среди прочих медицинских работников "за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу" будут награждены преподаватели ряда российских учебных заведений, а другие их коллеги получат почётные звания.

Также среди известных медицинских деятелей — глава медико-хирургического центра имени Пирогова Олег Карпов и руководитель исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе, которые удостоились государственных наград.