Иностранные фонды и провокации. В Сети узнали о методах дискредитации голосования по поправкам к конституции

Противники поправок к Конституции РФ активны в Сети, однако в искренности их гражданской позиции можно усомниться. Ведь, как выяснилось, часть из них живёт на гранты немецкого Фонда Фридриха Наумана и фонда NED из США, проходили обучение на курсах политического лидерства, организованных Госдепом, а для недопущения самого голосования они готовы даже на провокации. В частности, сотрудники "Открытой России" и "Школы местного самоуправления" организовали кампанию и сайт под названием "НЕТ". Согласно медиаплану организации, планировалось разместить в Сети 20 видеороликов о "провалах" Владимира Путина.

— Кроме того, они намерены "обогатить" соцсети сделанными веб-карикатурами на президента РФ, организовать акции гражданского неповиновения в форме размещения баннеров, акции "Дай пять, если против поправок", провести 1 июля силами 200 волонтёров экзитполы, а вечером этого же дня, возможно, собраться в центре Москвы на импровизированный митинг, — говорится в статье с приведением внутренних документов.

Авторы расследования выяснили, что, согласно документам, главными руководителями протестного движения выступают политолог и сооснователь ШМС Наталья Шавшукова, а также Юлия Галямова. По данным журналистов, они прошли в 2018 году обучение в США на курсах политического лидерства, организованных Госдепом.

— А сегодня они сотрудничают с двумя американскими фондами — NEW и Free For Russia, от которых получают ежемесячное финансирование в сумме 20,6 тысячи долларов США на подготовку оппозиционных кандидатов в депутаты всех уровней в рамках проекта "Школа местного самоуправления", — сообщается в статье.

Авторы расследования уверены, что провокаторы пытаются не дать России "поставить точку в бесконечных 90-х и перейти к тем важным пунктам, которые поддерживают все нормальные люди". Они заявляют о необходимости провести проверку по факту вмешательства Запада во внутренние дела России.