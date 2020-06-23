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Полиция задержала трёх воров, которые обчистили дом лидера Uma2rman

Они замешаны в семи аналогичных преступлениях на территории Московской области.

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Фото © Pixabay

Полицейские задержали трёх мужчин, которые подозреваются в ограблении дома солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского в Химках. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, они были замешаны в серии краж из частных домов.

Злоумышленники от 33 до 37 лет из ближнего зарубежья могут быть причастны к семи эпизодам противоправной деятельности. По предварительной версии, сумма ущерба их жертвам составляет более трёх миллионов рублей.

В дома грабители проникали, вскрыв пластиковые окна и двери слесарным инструментом. Промышляли они в основном в подмосковных Красногорске и Мытищах. Против них возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский сообщил, что воры проникли в его дом и вскрыли находящийся в нём сейф, хотя музыкант написал на его дверце, что внутри "нет денег и драгоценностей".

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