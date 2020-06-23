Устроивший пьяное ДТП в Москве Игорь Ишаев попал в больницу

— Как сообщили нам в спецприёмнике, Ишаев госпитализирован. Это не связано с ДТП или арестом, это связано с обострением его хронического заболевания, — сообщил он ТАСС .

Напомним, ДТП на улице 1905 года произошло 18 июня вечером. Игорь Ишаев за рулём элитного автомобиля Porshe Panamera врезался в иномарки, следовавшие по встречной полосе. В его крови обнаружили 0,74 промилле алкоголя, хотя мужчина утверждает, что в момент аварии был трезв, а причиной ДТП стала травма ноги. Также оказалось, что внук экс-губернатора Хабаровского края был лишён водительских прав. Авария обошлась без жертв, однако позже Ишаев сумел напасть на журналистов за вопросы о ДТП.