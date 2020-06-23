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Устроивший пьяное ДТП в Москве Игорь Ишаев попал в больницу

18 июня вечером молодой человек за рулём Porshe Panamera врезался в иномарки, следовавшие по встречной полосе.

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Игорь Ишаев. Фото © Instagram / Игорь Ишаев

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, которого арестовали на 12 суток за пьяное ДТП в Москве, госпитализирован из-за обострения хронического заболевания. Об этом рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Как сообщили нам в спецприёмнике, Ишаев госпитализирован. Это не связано с ДТП или арестом, это связано с обострением его хронического заболевания, — сообщил он ТАСС.

Напомним, ДТП на улице 1905 года произошло 18 июня вечером. Игорь Ишаев за рулём элитного автомобиля Porshe Panamera врезался в иномарки, следовавшие по встречной полосе. В его крови обнаружили 0,74 промилле алкоголя, хотя мужчина утверждает, что в момент аварии был трезв, а причиной ДТП стала травма ноги. Также оказалось, что внук экс-губернатора Хабаровского края был лишён водительских прав. Авария обошлась без жертв, однако позже Ишаев сумел напасть на журналистов за вопросы о ДТП.

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