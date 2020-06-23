Стало известно, как изменится система "всё включено" в турецких отелях после пандемии

В отелях Турции после пандемии коронавируса сохранят систему "всё включено", но для эпидемиологической безопасности изменят некоторые моменты в организации питания. Об этом сообщил посол Турции в России Мехмет Самсар.
— Сейчас нет речи о том, чтобы отменить эту систему. Благодаря принятым мерам и международной сертификации наши туристические объекты смогут предоставлять услуги по системе "всё включено" в самых безопасных условиях, — передаёт "Интерфакс" его слова.
Отмечается, что шведские столы в отелях оставят, но на кухне регулярно будут проводить санитарно-гигиенические проверки. Еду гости не будут накладывать сами себе, официанты будут подавать им желаемые блюда.
Посол отметил, что в Турции на законодательном уровне приняли меры предосторожности. Для безопасности туристов их будут соблюдать на всех объектах, начиная с аэропорта, заканчивая ресторанами в отелях. В популярной для россиян Анталии число заболевших коронавирусом сократилось до минимальных значений.
Ранее в Турции назвали возможную дату запуска авиасообщения с Россией.
Лента новостей
Легендарный танк Т-34 возглавит колонну техники на Параде Победы в Новокузнецке — видео
сегодня в 19:30
Дагестанская фабрика сшила более 74 тысяч защитных халатов для безопасного голосования о поправках в конституцию — видео
сегодня в 19:10
Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
сегодня в 18:56