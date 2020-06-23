Стало известно, как изменится система "всё включено" в турецких отелях после пандемии

В отелях Турции после пандемии коронавируса сохранят систему "всё включено", но для эпидемиологической безопасности изменят некоторые моменты в организации питания. Об этом сообщил посол Турции в России Мехмет Самсар.

— Сейчас нет речи о том, чтобы отменить эту систему. Благодаря принятым мерам и международной сертификации наши туристические объекты смогут предоставлять услуги по системе "всё включено" в самых безопасных условиях, — передаёт "Интерфакс" его слова.

Отмечается, что шведские столы в отелях оставят, но на кухне регулярно будут проводить санитарно-гигиенические проверки. Еду гости не будут накладывать сами себе, официанты будут подавать им желаемые блюда.

Посол отметил, что в Турции на законодательном уровне приняли меры предосторожности. Для безопасности туристов их будут соблюдать на всех объектах, начиная с аэропорта, заканчивая ресторанами в отелях. В популярной для россиян Анталии число заболевших коронавирусом сократилось до минимальных значений.