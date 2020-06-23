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Адвокат: Ефремов пообещал больше никогда не пить и не садиться за руль

По словам защитника актёра, ранее у него не было ни одного серьёзного нарушения ПДД.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Михаил Ефремов всё ещё не отошёл от шока, он сильно переживает по поводу случившегося смертельного ДТП. Актёр даже пообещал, что больше никогда не притронется к спиртному, рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

Он ещё не отошёл от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет, — передаёт "Эхо Москвы" его слова.

По словам юриста, артист ранее не был замечен ни в одном серьёзном нарушении ПДД. Его не привлекали к административной ответственности, и он не нарушал скоростной режим. Также Пашаев опроверг сообщения СМИ о том, что актёр якобы пытался покончить с собой. Такие публикации он назвал фантазиями.

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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