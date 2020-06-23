Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам шло в записи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отставание часов российского лидера от реального времени трансляции. Эфир с выступлением Путина начался около 17 часов мск, а его часы показывали примерно без четверти 15.

Напомним, в ходе обращения глава государства поблагодарил россиян, которые с достоинством выдержали испытание коронавирусом, а также объявил о ряде важных мер поддержки. В частности, он предложил поднять ставку НДФЛ с 13% до 15% на доходы выше пяти миллионов, распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну, распространить льготную ипотеку на жильё стоимостью до 12 миллионов рублей.