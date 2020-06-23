Жена Виктора Бута заявила, что не знает о его возможном обмене на Уилана

Семье россиянина Виктора Бута, отбывающего заключение в американской тюрьме, пока ничего не известно о его возможном обмене на гражданина США Пола Уилана, которого осудили в РФ за шпионаж. Об этом заявила супруга бизнесмена Алла Бут.

— Сегодня я узнала из новостей, что Уилан не собирается обжаловать приговор и будет дожидаться обмена. Что ж, такая его позиция вселяет какую-то надежду, но пока только надежду, — цитирует женщину РИА "Новости".

Она отметила, что Виктор уже знает о приговоре Уилану. По словам Аллы, муж видел сюжет на телеканале CNN.

— Там, конечно, позиция, как у американского посла в Москве: дескать, приговор несправедливый, мы ищем справедливости. А мы разве не ищем справедливости для Виктора? — подчеркнула Алла.

Супруга заключённого задалась вопросом: есть ли вообще выход из этой ситуации для её мужа и других несправедливо осуждённых в США россиян? Она призвала Вашингтон вести споры о справедливости цивилизованно, без "охоты" на граждан РФ в третьих странах.