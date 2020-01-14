Виктора Бута перевели в тюремный спецблок для террористов

По словам супруги осуждённого, прямой приказ о его перемещении поступил из Вашингтона.

Россиянина Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок, без объяснения причин перевели в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов. Об этом сообщила его жена Алла.

— Виктор позвонил мне вчера вечером (13 января) и сообщил, что в четверг без каких-либо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в спецблок, где содержатся террористы, так называемый Блок коммуникационного контроля, — рассказала женщина РИА "Новости".

При этом после перевода в спецблок осуждённому несколько дней не давали связываться с родными. Алла говорит, от Виктора не было вестей с 9 до 13 января. Оказалось, что теперь россиянину разрешено совершать только два звонка в неделю. Ранее он мог звонить родным каждый день. Женщина, как и её муж, не понимает, с чем связано решение о его переводе в спецблок, который он покинул более трёх лет назад.