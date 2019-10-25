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Регион
Опубликовано 25 октября 2019, 06:52

Виктора Бута могут перевести в тюрьму США с более мягким режимом

Виктор Бут. Фото © Фото из личного архива жены В. Бута Аллы Бут / ТАСС

Виктор Бут. Фото © Фото из личного архива жены В. Бута Аллы Бут / ТАСС

Гражданин России Виктор Бут, отбывающий в американской тюрьме 25-летний срок, может быть переведён в учреждение с более мягким режимом. Об этом рассказала "Известиям" жена россиянина Алла.

— Вполне возможно, в декабре-январе Виктора переведут в другую тюрьму. ... Пока ему предварительно об этом сообщили. С 2012 года у него накопилось много положительных баллов, поэтому новая тюрьма должна быть уровнем ниже по строгости, — сообщила Бут.

Она отметила, что желания переводиться у её мужа нет, потому что он уже привык к этому учреждению и это для него "как дом родной".

— Здесь нет серьёзных криминальных группировок, драк, к тому же он знает охранников. В общем, тюрьма довольно спокойная, возможно, как раз из-за того, что строгого режима. Сюда часто переводят людей, которым в другом учреждении может грозить опасность, например информаторов, — пояснила супруга россиянина.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году, а потом экстрадировали в США. Его приговорили к 25 годам тюрьмы за то, что он якобы планировал убийства американцев.

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Аннa Харитонова
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