Легендарный танк Т-34 возглавит колонну техники на Параде Победы в Новокузнецке — видео

Легендарный танк Т-34 возглавит колонну военной техники на Параде Победы в Новокузнецке. Его отремонтировали, вернули первозданный вид и провели ходовые испытания.

Боевую машину восстановили специалисты горно-металлургической компании "Евраз". До этого танк более 45 лет простоял на постаменте после того, как его водрузили туда в 1974 году. Он был отправлен на фронт в 1943-м и прошёл героический путь до Берлина. Танк был дважды подбит, подрывался на мине, два экипажа погибли во время сражений.

— Идея восстановить танк для участия в параде очень быстро нашла самый горячий отклик среди всего коллектива Запсиба. Работа предстояла сложная. Оценить реальный объём восстановительных и ремонтных работ было непростой задачей. Весь коллектив, все службы, цехи вместе с военными Юргинского гарнизона работали с большим энтузиазмом, круглосуточно, — рассказал Лайфу вице-президент АО "Евраз" Алексей Солдатенков.

На ремонтные работы ушло 450 суток. Были отреставрированы топливная система, коробка передач, двигатель. Ходовые испытания показали, что танк готов возглавить колонну на Параде Победы.

— Начали мы с башни. Восстановили механизм. Без поворота башни нельзя конструктивно поднять люк моторного отсека, чтобы проникнуть внутрь. Башню отодвинули, параллельно погрузились в моторный отсек, провели диагностику, осмотр всех трубопроводов, масляных и топливных, всё находилось в том состоянии, в котором оно и должно быть, — пояснил Вадим Борцов, начальник участка ремонта транспорта.