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Легендарный танк Т-34 возглавит колонну техники на Параде Победы в Новокузнецке — видео

Боевая машина была дважды подбита и подрывалась на мине, но всё же дошла до Берлина.

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Легендарный танк Т-34 возглавит колонну военной техники на Параде Победы в Новокузнецке. Его отремонтировали, вернули первозданный вид и провели ходовые испытания.

Боевую машину восстановили специалисты горно-металлургической компании "Евраз". До этого танк более 45 лет простоял на постаменте после того, как его водрузили туда в 1974 году. Он был отправлен на фронт в 1943-м и прошёл героический путь до Берлина. Танк был дважды подбит, подрывался на мине, два экипажа погибли во время сражений.

Идея восстановить танк для участия в параде очень быстро нашла самый горячий отклик среди всего коллектива Запсиба. Работа предстояла сложная. Оценить реальный объём восстановительных и ремонтных работ было непростой задачей. Весь коллектив, все службы, цехи вместе с военными Юргинского гарнизона работали с большим энтузиазмом, круглосуточно, рассказал Лайфу вице-президент АО "Евраз" Алексей Солдатенков.

На ремонтные работы ушло 450 суток. Были отреставрированы топливная система, коробка передач, двигатель. Ходовые испытания показали, что танк готов возглавить колонну на Параде Победы.

Начали мы с башни. Восстановили механизм. Без поворота башни нельзя конструктивно поднять люк моторного отсека, чтобы проникнуть внутрь. Башню отодвинули, параллельно погрузились в моторный отсек, провели диагностику, осмотр всех трубопроводов, масляных и топливных, всё находилось в том состоянии, в котором оно и должно быть, — пояснил Вадим Борцов, начальник участка ремонта транспорта.

Ранее Лайф показал фоторепортаж со второй репетиции Парада Победы в Москве.

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