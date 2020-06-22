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Сотрудники ФСБ проводят обыски в Управлении лесами Алтайского края

Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела.

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Фото © Altay.rcfh.ru

Сотрудники ФСБ в Алтайском крае наведались с обысками в региональное Управление лесами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Проводятся следственные мероприятия в отношении должностных лиц, — приводит агентство его слова.

По данным журналистов, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Отмечается, что данную информацию в пресс-службе ведомства не комментировали, однако факт проведения следственно-оперативных мероприятий подтвердили.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала в четырёх регионах России участников группировки "Таблиги джамаат"*.

* Запрещённая на территории России экстремистская организация.

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