Сотрудники ФСБ проводят обыски в Управлении лесами Алтайского края

Сотрудники ФСБ в Алтайском крае наведались с обысками в региональное Управление лесами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
— Проводятся следственные мероприятия в отношении должностных лиц, — приводит агентство его слова.
По данным журналистов, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Отмечается, что данную информацию в пресс-службе ведомства не комментировали, однако факт проведения следственно-оперативных мероприятий подтвердили.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала в четырёх регионах России участников группировки "Таблиги джамаат"*.
* Запрещённая на территории России экстремистская организация.