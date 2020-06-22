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За прошлый год в России более 10 тысяч несовершеннолетних родили первого ребёнка

По сравнению с 2018 годом эта цифра стала немного меньше.

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Фото © Pixabay

В 2019 году более 10 тысяч девушек в возрасте от 12 до 18 лет в России родили первенца. Об этом говорится в данных Росстата, передаёт РИА "Новости".

По словам завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой, эта цифра немного меньше, чем годом ранее.

Научный прогресс, проникновение Интернета во все сферы жизни пока не отменяют ранних беременностей и деторождений, особенно сверхранних. В 2019 году три девочки (именно девочки) 12 лет и 24 девочки 13 лет родили первого ребёнка. Одна 14-летняя родила уже второго, а 15-летняя — третьего ребёнка, — рассказала Егорова.

По её словам, всего в 2019 году у несовершеннолетних девушек в возрасте от 12 до 18 лет родилось 11 247 детей, их них 10 508 первые дети, 682 — вторые, 45 — третьи, два — четвёртые и один — пятый.

В 2018 году был зарегистрирован 11 361 ребёнок, рождённый у несовершеннолетней.

Егорова добавила, что снижение числа рождаемости у молодых матерей будет продолжаться и дальше.

И девочки 12–13 лет будут играть в "дочки — матери" с игрушками, а молодые несостоявшиеся бабушки и дедушки больше времени уделять своим подрастающим дочерям, — резюмировала она.

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