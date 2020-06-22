За прошлый год в России более 10 тысяч несовершеннолетних родили первого ребёнка

В 2019 году более 10 тысяч девушек в возрасте от 12 до 18 лет в России родили первенца. Об этом говорится в данных Росстата, передаёт РИА "Новости".

По словам завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой, эта цифра немного меньше, чем годом ранее.

— Научный прогресс, проникновение Интернета во все сферы жизни пока не отменяют ранних беременностей и деторождений, особенно сверхранних. В 2019 году три девочки (именно девочки) 12 лет и 24 девочки 13 лет родили первого ребёнка. Одна 14-летняя родила уже второго, а 15-летняя — третьего ребёнка, — рассказала Егорова.

По её словам, всего в 2019 году у несовершеннолетних девушек в возрасте от 12 до 18 лет родилось 11 247 детей, их них 10 508 первые дети, 682 — вторые, 45 — третьи, два — четвёртые и один — пятый.

В 2018 году был зарегистрирован 11 361 ребёнок, рождённый у несовершеннолетней.

Егорова добавила, что снижение числа рождаемости у молодых матерей будет продолжаться и дальше.