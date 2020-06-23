"И по фонтанам прыгали". Саакашвили рассказал, как ходил в ночной клуб в Грузии вместе с Трампом

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал, как во время визита президента США Дональда Трампа они вместе развлекались и посещали ночные клубы.
— Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своём электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали, — поделился политик в эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона" на "Ютубе".
Саакашвили добавил, что Грузию во время его президентства любили посещать многие известные зарубежные лица, например Хилари Клинтон и Джон Маккейн, который был "раз десять". Саакашвили отметил, что принимал их и "возил по окрестностям".
Также бывший грузинский лидер рассказал о том, как у него в гостях побывал российский бизнесмен Борис Березовский. Он прибыл ночью и попросил организовать свадьбу с девушкой. Мероприятие подготовили сразу, но невеста сбежала.
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Напомним, в мае предполагалось, что Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ. Соответствующее предложение ему сделал украинский лидер Владимир Зеленский. Позднее Саакашвили сообщил, что войдёт в Национальный совет реформ в качестве главы исполнительного комитета. 7 мая указ о его назначении подписал президент Незалежной.