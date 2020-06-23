"Люди соскучились". В Москве состоялось открытие фитнес-центров — видео

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В Москве с 23 июня возобновили свою работу фитнес-клубы и бассейны. Все спортивные объекты были приведены под новые нормы Роспотребнадзора.

Персонал в них носит маски и перчатки, а тренеры работают с посетителями бесконтактно. При этом в клубах есть норма на количество людей и расстояние между ними.

— Во-первых, на всей территории нашего клуба есть санитайзеры, которые клиенты могут использовать в любой момент. Также нанесена разметка, говорящая о необходимости соблюдать дистанцию. Все тренажёры распределены равномерно по всему клубу, чтобы на одного человека было четыре квадратных метра. Перед посещением обязательно необходима предварительная запись, — рассказала Лайфу управляющая фитнес-клубом "X-Fit Столешников" Кристина Маркарова.

Уборка в фитнес-клубах проводится каждые два часа. При этом сауна и хамам в них пока остаются закрытыми.

— Старался держать форму, но пару килограммов лишних прибавилось, — сказал посетитель клуба Сергей Игнатов. — Купил гантели и положил на антресоль. В клубах достаточно места, дистанции, антисептиков, хорошая проветриваемость.

— Мы видим заинтересованных людей, которые приходят с улыбками, с радостью. По ним заметно, что они соскучились, — уточнила Маркарова.