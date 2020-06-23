"Это не мифические хакеры, которые помогали Трампу". Журналист объяснил попытку дискредитации голосования по поправкам к конституции

Заместитель редактора отдела внутренней политики "Комсомольской правды" Роман Голованов прокомментировал Лайфу возможную попытку дискредитации голосования по поправкам к конституции.

- Сразу было видно, что по поправкам работала какая-то что спланированная группа, то есть, как массово вся свора кинулась кусать тех, кто выступает за их принятие, кто поддерживает, искренне поддерживает то, что сейчас предлагают нам в виде новых строк в конституции. И когда выходит вот это расследование, всё становится на свои места, потому что мы имеем конкретные справки, конкретные документы, где кто-то и получал деньги, - пояснил журналист.

Он отметил, что проверить правдивость очень просто. Согласно опубликованным в Сети документам, организаторы дают исполнителям конкретное техническое задание выпустить некоторое количество дискредитирующих картинок и видео про президента РФ Владимира Путина и заполнить ими информационную повестку и соцсети для демонстрации якобы народного недовольства и протеста. По мнению Голованова, такая деятельность должна продемонстрировать, что результаты голосования являются неправдой и фабрикацией.

- Удивительно, что запад так заинтересован и так волнуется за те законы, которые будут приняты у нас. Потому что в 90-е годы им удавалось пропихнуть какие-то свои идеи, которые легли в текст Основного закона, но теперь у нас настало время поставить во всём этом точку, поставить точку в этих бесконечных 90-х и перейти к тем важным пунктам, которые поддерживают все нормальные люди, - подчеркнул Голованов.

Он добавил, что эта провокация строится "на западные доллары", которые выделяют организаторы, и если документы реальны, у России будет доказательство вмешательства Запада в её внутренние дела. Журналист подчеркнул, что идёт "откровенная война", и расследовать это нужно не блогерам, а спецслужбам.

- Это вам не какие-то мифические хакеры, которые помогали Трампу, - заключил Голованов.