"Яндекс" и Сбербанк прекратят сотрудничество по двум сервисам

"Яндекс" и Сбербанк прекращают сотрудничество в сервисах "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет". Об этом сообщается на сайте "Яндекса".
Компания выкупит 45%-ную долю банка в "Маркете" за 42 миллиарда рублей, а Сбербанк, владеющий 75% "Денег", выкупит долю "Яндекса" за 2,4 миллиарда рублей.
— Компания значительно усилит интеграцию "Маркета" с другими сервисами, — сказано в сообщении "Яндекса".
Обе сделки должны быть закрыты в третьем квартале 2020 года.
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