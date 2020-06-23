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"Яндекс" и Сбербанк прекратят сотрудничество по двум сервисам

Сделку планируется завершить в третьем квартале года.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

"Яндекс" и Сбербанк прекращают сотрудничество в сервисах "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет". Об этом сообщается на сайте "Яндекса".

Компания выкупит 45%-ную долю банка в "Маркете" за 42 миллиарда рублей, а Сбербанк, владеющий 75% "Денег", выкупит долю "Яндекса" за 2,4 миллиарда рублей.

Компания значительно усилит интеграцию "Маркета" с другими сервисами, — сказано в сообщении "Яндекса".

Обе сделки должны быть закрыты в третьем квартале 2020 года.

Ранее Лайф объяснял, почему 2ГИС заменит "Беру" и "Яндекс.Маркет".

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