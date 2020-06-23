"Яндекс" и Сбербанк прекратят сотрудничество по двум сервисам

"Яндекс" и Сбербанк прекращают сотрудничество в сервисах "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет". Об этом сообщается на сайте "Яндекса".

Компания выкупит 45%-ную долю банка в "Маркете" за 42 миллиарда рублей, а Сбербанк, владеющий 75% "Денег", выкупит долю "Яндекса" за 2,4 миллиарда рублей.

— Компания значительно усилит интеграцию "Маркета" с другими сервисами, — сказано в сообщении "Яндекса".

Обе сделки должны быть закрыты в третьем квартале 2020 года.