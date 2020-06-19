"Яндекс" показал, как будет выглядеть его штаб-квартира на Воробьёвых горах

"Яндекс" представил проект своей новой штаб-квартиры, которая будет находиться на месте гостиницы "Корстон" на юго-западе Москвы. Из окон офиса будут видны высотка МГУ, Дворец пионеров на Воробьёвых горах и президиум Академии наук.
У здания будет несколько крыльев разной этажности: чем ближе к жилым домам, тем ниже. Стены — из стекла и титановых панелей, а за счёт сквозной внутренней планировки свет будет проходить через всё здание.
Фото © Блог "Яндекса"
Компания обещает, что территория кампуса и нижние этажи штаб-квартиры станут открытым общественным пространством. Возле офиса можно будет позаниматься спортом или погулять с детьми, а на нижних этажах заработают кафе, салоны красоты и аптеки.
Демонтаж гостиницы "Корстон" должен начаться до конца этого года, а к стройке планируют приступить, когда будут готовы все документы.
Напомним, что в свою нынешнюю штаб-квартиру на улице Льва Толстого "Яндекс" заселился в 2010 году. Тогда в компании было чуть больше полутора тысяч человек. А сейчас только в московском "Яндексе" заняты больше шести тысяч сотрудников.