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"Яндекс" показал, как будет выглядеть его штаб-квартира на Воробьёвых горах

Проект претендует на статус архитектурной достопримечательности.

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Фото © Блог "Яндекса"

"Яндекс" представил проект своей новой штаб-квартиры, которая будет находиться на месте гостиницы "Корстон" на юго-западе Москвы. Из окон офиса будут видны высотка МГУ, Дворец пионеров на Воробьёвых горах и президиум Академии наук.

У здания будет несколько крыльев разной этажности: чем ближе к жилым домам, тем ниже. Стены — из стекла и титановых панелей, а за счёт сквозной внутренней планировки свет будет проходить через всё здание.

Фото © Блог "Яндекса"

Компания обещает, что территория кампуса и нижние этажи штаб-квартиры станут открытым общественным пространством. Возле офиса можно будет позаниматься спортом или погулять с детьми, а на нижних этажах заработают кафе, салоны красоты и аптеки.

Демонтаж гостиницы "Корстон" должен начаться до конца этого года, а к стройке планируют приступить, когда будут готовы все документы.

Напомним, что в свою нынешнюю штаб-квартиру на улице Льва Толстого "Яндекс" заселился в 2010 году. Тогда в компании было чуть больше полутора тысяч человек. А сейчас только в московском "Яндексе" заняты больше шести тысяч сотрудников.

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