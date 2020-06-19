Девушка Тимати допустила, что могла бы изменить ему. Но при одном условии

Если мужчина изменил девушке и причина такого поступка таится не в ней, то такому мужчине следует отомстить встречной изменой. По крайней мере, так считает 24-летняя возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова, которая заявила об этом, отвечая своим подписчикам в соцсетях.

— Пойти и изменить ему тоже, — цитирует портал "Дни.ру" ответ девушки на вопрос, что делать в случае мужской измены.

Однако, когда фанаты решили уточнить, поступит ли она так в случае аналогичной ситуации с Тимати, Решетова подчеркнула, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально и однозначного ответа на этот вопрос нет. Впрочем, модель добавила, что единственное, чего точно не нужно делать, так это плакать в подушку.

Ранее Анастасия Решетова на собственном примере продемонстрировала, как сильно изменилась благодаря тренировкам. Модель показала фото пятилетней давности, на котором из-за худобы она напоминает скелет, и сравнила с современной фотографией.