Девушка Тимати допустила, что могла бы изменить ему. Но при одном условии

Если мужчина изменил девушке и причина такого поступка таится не в ней, то такому мужчине следует отомстить встречной изменой. По крайней мере, так считает 24-летняя возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова, которая заявила об этом, отвечая своим подписчикам в соцсетях.
— Пойти и изменить ему тоже, — цитирует портал "Дни.ру" ответ девушки на вопрос, что делать в случае мужской измены.
Однако, когда фанаты решили уточнить, поступит ли она так в случае аналогичной ситуации с Тимати, Решетова подчеркнула, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально и однозначного ответа на этот вопрос нет. Впрочем, модель добавила, что единственное, чего точно не нужно делать, так это плакать в подушку.
Ранее Анастасия Решетова на собственном примере продемонстрировала, как сильно изменилась благодаря тренировкам. Модель показала фото пятилетней давности, на котором из-за худобы она напоминает скелет, и сравнила с современной фотографией.
Анастасия Решетова — успешная модель, в 2014 году завоевавшая титул первой вице-мисс России. "Миллионница "Инстаграма" и "русская Ким Кардашьян", как её часто называют поклонники, является подругой рэпера Тимати. Больше о биографии и личной жизни модели читайте на сайте uznayvse.ru.