В Сибири год "охотились" за педофилом, который через соцсети совращал девочку из ЯНАО

По данным следствия, обвиняемый вступил в переписку с ребёнком ещё в феврале 2019 года. Он отправлял ей фото порнографического характера и побуждал её к действиям сексуального характера. В полицию обратились родители несовершеннолетней. Как сообщает портал URA.RU, правоохранительные органы смогли оперативно выяснить обстоятельства произошедшего и установить личность преступника. Когда мужчина узнал, что находится в розыске, он попытался скрыться от полиции, меняя адреса проживания. Но сыщики сумели его найти, задержали и доставили на Ямал.