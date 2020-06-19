В Сибири год "охотились" за педофилом, который через соцсети совращал девочку из ЯНАО

В городе Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа предъявили обвинение 45-летнему жителю Новосибирска, который через Интернет развращал и домогался малолетней девочки.
По данным следствия, обвиняемый вступил в переписку с ребёнком ещё в феврале 2019 года. Он отправлял ей фото порнографического характера и побуждал её к действиям сексуального характера. В полицию обратились родители несовершеннолетней. Как сообщает портал URA.RU, правоохранительные органы смогли оперативно выяснить обстоятельства произошедшего и установить личность преступника. Когда мужчина узнал, что находится в розыске, он попытался скрыться от полиции, меняя адреса проживания. Но сыщики сумели его найти, задержали и доставили на Ямал.
Злоумышленник находится под стражей. Ему предъявили обвинение по статье "Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Сейчас силовики проверяют, причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям.
Ранее Лайф сообщал, что известного американского комика Криса Д'Элиа обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Пользователи "Твиттера" в доказательство педофилии стендапера стали массово выкладывать скриншоты переписок с ним.