Убийце девятилетней Лизы из Саратова предъявлено новое обвинение

Теперь Михаилу инкриминируется совершение преступлений по двум статьям: "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера" и "Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

По данным следствия, 9 октября 2019 года около 7:40 утра он схватил идущую в школу девочку и затащил в гараж. Там он совершил в отношении ребёнка "действия сексуального характера", а затем задушил металлическим проводом. Чтобы скрыть следы преступления, он перенёс тело в другой гараж и опустил в погреб. После этого Михаил сбежал, но в тот же день был задержан. Изначально ему предъявили обвинение в убийстве ребёнка.