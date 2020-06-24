Путин: Мы обязаны беречь правду о Великой Отечественной войне

Российский лидер напомнил, что 75 лет назад народ СССР смог победить "тотальное зло".

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с трибуны во время Парада в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер заявил, что страна обязана беречь и защищать правду о событиях 75-летней давности, поскольку основной удар фашистской Германии пришёлся на Советский Союз и именно народ СССР смог победить "тотальное зло".

— Мы всегда будем помнить, что нацистов сокрушил советский народ, миллионы людей самых разных национальностей из всех республик Советского Союза. Мы обязаны беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне, — указал он.

При этом Путин отметил, что новое время предлагает миру новые вызовы и справиться со всеми угрозами можно только сообща. В связи с этим глава государства подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с зарубежными партнёрами.

Как уже сообщал Лайф, дата проведения сегодняшнего Парада, 24 июня, приурочена к годовщине исторического Парада победителей на Красной площади в 1945 году.

На Парад Победы в Москву прибыли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.