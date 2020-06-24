Путин: Мы обязаны беречь правду о Великой Отечественной войне
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Российский лидер напомнил, что 75 лет назад народ СССР смог победить "тотальное зло".
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с трибуны во время Парада в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер заявил, что страна обязана беречь и защищать правду о событиях 75-летней давности, поскольку основной удар фашистской Германии пришёлся на Советский Союз и именно народ СССР смог победить "тотальное зло".
— Мы всегда будем помнить, что нацистов сокрушил советский народ, миллионы людей самых разных национальностей из всех республик Советского Союза. Мы обязаны беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне, — указал он.
При этом Путин отметил, что новое время предлагает миру новые вызовы и справиться со всеми угрозами можно только сообща. В связи с этим глава государства подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с зарубежными партнёрами.
Как уже сообщал Лайф, дата проведения сегодняшнего Парада, 24 июня, приурочена к годовщине исторического Парада победителей на Красной площади в 1945 году.
На Парад Победы в Москву прибыли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
В Параде наряду с российскими военнослужащими примут участие расчёты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.