Токаев назвал замечательной и глубокой статью Путина о Великой Отечественной войне

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев перед Парадом Победы на Красной площади в Москве обсудили недавно вышедшую статью российского лидера о Великой Отечественной войне.
Парад Победы в Москве — 2020
— Я хотел бы поздравить вас с замечательной, очень глубокой статьёй. Очень интересно и необходимо, — поделился впечатлениями Токаев. — И читается очень хорошо, стилистика хорошая.
Путин в ответ заметил, что его публикация основана на документах из архива. Глава государства так увлёкся изучением материалов, что решился на эту статью.
Напомним, ранее статью Путина опубликовали в американском журнале National Interest. В ней рассказывается о вкладе СССР в победу над нацистской Германией, попытках переписать историю и намерениях России твёрдо противостоять этому. Позже публикация на русском языке появилась и на сайте Кремля. А ранее стало известно, что статью опубликовали в Мексике и Болгарии.