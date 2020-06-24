Токаев назвал замечательной и глубокой статью Путина о Великой Отечественной войне

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев перед Парадом Победы на Красной площади в Москве обсудили недавно вышедшую статью российского лидера о Великой Отечественной войне.

— Я хотел бы поздравить вас с замечательной, очень глубокой статьёй. Очень интересно и необходимо, — поделился впечатлениями Токаев. — И читается очень хорошо, стилистика хорошая.

Путин в ответ заметил, что его публикация основана на документах из архива. Глава государства так увлёкся изучением материалов, что решился на эту статью.