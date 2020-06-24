Гостям торжеств в Москве подарят "парадный рюкзак". Лайф узнал, что внутри

Все гости Парада Победы, который с минуты на минуту начнётся в Москве, получат "парадный рюкзак". Подарок украшен символом празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как узнал корреспондент Лайфа, внутри лежат плед в цветах георгиевской ленты, а также сам символ праздника, модели советских военных грузовиков, советская пилотка, сборник стихов о войне и вода (сегодня в Москве будет по-летнему тепло).

Пока столица только готовится в торжественному мероприятию, в дальневосточных и сибирских регионах страны парады уже прошли. Лайф показывал, как это было.