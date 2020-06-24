В городах России начались парады Победы — видео

На востоке России начались первые парады Победы, посвящённые 75-й годовщине разгрома фашистов.

Раньше всех начал памятную церемонию Южно-Сахалинск. В мероприятии участвовало около одной тысячи человек и 32 единицы боевой и специальной техники, сообщает ТАСС. В завершение к Вечному огню возложили цветы.

Подхватил эстафету Хабаровск, участниками стали 3,4 тысячи военнослужащих. Однако зрители из-за пандемии коронавируса лично увидеть торжества не смогли, трансляция была доступна онлайн. Оркестр из рядов вооружённых сил исполнил песни военных лет. Авиапарад в этом году пришлось отменить из-за непогоды, та же ситуация произошла во Владивостоке. Там прошли марши с выездом бронетехники, торжества посетили ветераны, но только они — в целях безопасности жители города не присутствовали.

В Чите над площадью, где собралось 1,8 тысячи участников и более 70 единиц техники, пролетели вертолёты и самолёты. Фронтовики в этом году не были приглашены из-за напряжённой эпидемиологической обстановки.

В Новосибирске, где торжественные мероприятия ещё не начались, 24 парадных расчёта в составе 2200 тысяч военнослужащих и представителей силовых ведомств и колонна военной техники — свыше 60 единиц вооружения и машин — пройдут по площади Ленина. Зрители смогут посмотреть праздничные действия из окон и в прямой трансляции.